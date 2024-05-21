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Sağlıkta yeni dönem başladı! Artık o muayene ücretini SGK karşılayacak

Sağlıkta yeni dönem başladı! Artık o muayene ücretini SGK karşılayacak

Hastanelerde yeni dönem başlıyor. Uzaktan muayene masrafları artık Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Doktorlar gerekli gördüğü takdirde rapor ve reçete yazabilecek.

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Hastanelerde yeni dönem yarından itibaren başlıyor. Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde artık uzaktan muayene yapılacak. Muayene ücreti Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından karşılayacak.

Randevu alınması gerekiyor

Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı. SGK, aynı hastanede aynı hasta için günde sadece bir uzaktan muayene ücretini karşılayacak.

Reçete ve rapor yazılacak 

Uzaktan muayeneyi uzman doktorlar gerçekleştirecek. SGK, hastanın aynı hastaneye (acil servise başvurular hariç) aynı uzmanlık dalı için on gün içinde yapılacak yeni uzaktan muayene bedellerini karşılamayacak.

Doktorlar, muayene sonrasında tedaviye yönelik e-reçete ile ilaç yazabilecek. Uzaktan muayenede yazılan ilaçlar SGK ile anlaşmalı eczanelerden alınabilecek. Doktor, hasta için e-rapor da düzenleyebilecek. 

Hangi hastaneler kapsamda?

Uzaktan muayene, Sağlık Bakanlığı'na bağlı ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmeti kuruluşlarınca verilecek. İkinci basamak hastaneler, eğitim ve araştırma hastanesi olmayan devlet hastaneleri ve dal hastaneleri ile bu hastanelere bağlı semt poliklinikleri (TIP merkezleri), entegre ilçe hastanelerinden oluşuyor. Üçüncü basamak ise eğitim ve araştırma hastanelerinden oluşuyor. Tüm şehir hastaneleri üçüncü basamakta bulunuyor.

Uzaktan sağlık hizmeti sadece gerekli bilişim teknoloji altyapısına sahip, bakanlıkça izinli hastanelerde sunulabilecek. Sağlık hizmeti talep eden kişi, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene edilecek.

Doktorun, hastalardan bir hastaneye giderek yüz yüze muayene olmasını önerebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve diğer tıbbi cihazlar ile sağlık hizmeti talep eden kişinin sağlık verileri ölçülebilecek ve takip edilebilecek.

Koronavirüs salgını döneminde karantinadaki hastalar için uzaktan muayene yapılabiliryordu.

Sağlık Bakanlığı, 2022 yılında konuyla ilgili yönetmelik yayımladı. Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik, Şubat 2022’de yürürlüğe girmişti.

SGK ise geçen ay Sağlık Uygulama Tebliği’nde değişiklik yaparak, uzaktan hasta değerlendirmeye yönelik sağlık hizmetlerinin bedellerini karşılama kararı aldı.

SGK
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