Maliye'den "demir yumruk" operasyonu: 2 firmaya rekor ceza kesti

Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi incelemeleri sonucunda demir-çelik sektöründen 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza kesildi.

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Hazine ve Maliye Baknaı Mehmet Şimşek'in talimatıyla Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı birçok sektörde inceleme başlatmıştı.

Demir-çelik sektörüne başlatılan ve basında "demir yumruk" operasyonu olarak anılan incelemede sonuç alınmaya başlandı.

İlk incelemeler sonrasında rekor cezalar geldi. İki firmaya 7 milyar lira vergi cezası kesildi.

Bakanlık kaynakları, bu rekor cezaların yenilenerek devam edeceğini, sonuçlanmaya yakın durumdaki incelemeler sonrasında, kazancı oranında vergi ödemeye şirketlere daha yüksek cezaların kesileceğini bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı demir-çelik sektöründe faaliyette bulunan şirketleri yakın takibe almıştı.

Demir-çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozan, sektördeki firmaları devre dışı bırakarak tekelleşen, kurdukları paravan şirketler üzerinden sahte faturalar ile kamuyu zarara uğratan ve haksız kazanç sağlayan firmalar nezdinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Vergi Müfettişleri tarafından yürütülen incelemeler tamamlanmaya başladı.

İki büyük firma nezdinde düzenlenen raporlar sonucunda 7 milyar lira vergi ve ceza tarh edildi.

Firmalardan birine 5 milyar lira, diğerine iki milyar lira ceza kesildiği belirtiliyor. Diğer mükellefler hakkında devam eden incelemeler ise tamamlanmak üzere. Yine edindiğimiz bilgilere göre, bu rekor cezanın da üstünde cezalar kesilecek.

Bu mükelleflerle ilgili MASAK mevzuatı kapsamında aklama suçu incelemeleri de vergi incelemeleri ile birlikte yine Vergi Müfettişleri tarafından yürütülüyor.

Maliye, demir-çelik piyasasını kayıtlı hale getirmek için kararlı bir mücadele yürütüyor. Maliye, sürekli gözetim ve kontrol araçlarıyla piyasayı yakından takip ediyor.

İnşaatlarda kullanılan demirlerin üretim aşamasından son kullanım aşamasına kadar olan sürecin izlenebilir hale getirilmesini amaçlayan "inşaat demiri izleme sistemi" de bunlardan birisi.

Ayrıca kaynaklar, büyük üretici firmalar nezdinde Vergi Müfettişleri tarafından fiili sayımlar yapıldığını ve devamının geleceğini belirtiyor.

İncelemesi tamamlanan mükelleflerin davalarının da sıkı takibinin yapıldığı bir dönem başlatıldı.