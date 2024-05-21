BIST 10.740
DOLAR 32,21
EURO 35,02
ALTIN 2.502,08
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Rümeysa'nın ölümü kaza değil cinayet çıktı! Vahşeti böyle itiraf etti: Cinsel ilişki teklifi reddedilince...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Rümeysa'nın ölümü kaza değil cinayet çıktı! Vahşeti böyle itiraf etti: Cinsel ilişki teklifi reddedilince...

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulundu. Rümeysa'nın cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden 22 yaşındaki T.A.'nın ifadesi kan dondurdu.

Abone ol

Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki R.M.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü T.A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Cinsel ilişki teklifi reddedilince Rümeysa'yı öldürmüş

Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı. T.A., E.K., Y.A., C.Ç., K.N.K ve Rümeysa Meriç Özcan'ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

T.A'nın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Hereke bölgesine hareket ettiği, T.A'nın bu ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı tartakladığı belirlendi.

Rümeysa'nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen zanlılardan K.N.K, Y.A.A, E.K. ve C.Ç. savcılık sorgusunun ardından salıverildi, T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Genç kızın cenazesi ise Düzağaç Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden ilk kareler
Foto Galeri Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden ilk kareler Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Schengen vizesine yüzde 12 zam
Schengen vizesine yüzde 12 zam
Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu
Adana'da sulama kanalında kaybolan gencin cesedi bulundu
Bank of America'dan dolar/TL tahmini! Ne kadar olacak?
Bank of America'dan dolar/TL tahmini! Ne kadar olacak?
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı! Çok sayıda yaralı var
'Genel merkezin kapatıldığı' iddiaları! Memleket Partisi'nden açıklama geldi
'Genel merkezin kapatıldığı' iddiaları! Memleket Partisi'nden açıklama geldi
İbrahim Reisi-Muhsin Yazıcıoğlu iki helikopter nasıl kurtuldu?
İbrahim Reisi-Muhsin Yazıcıoğlu iki helikopter nasıl kurtuldu?
Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim'den ilk açıklama
Panathinaikos'tan ayrılan Fatih Terim'den ilk açıklama
MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Kamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi
MTV borcunu ödemeyenler dikkat! Kamu alacaklarında gecikme faizi yükseltildi
Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseldi
Kamu alacaklarında gecikme zammı yükseldi
Reisi'nin ölümüyle ilgili komplocuların görmek istemediği seçeneği Ahmet Hakan yazdı
Reisi'nin ölümüyle ilgili komplocuların görmek istemediği seçeneği Ahmet Hakan yazdı
ABD, UCM'nin Putin davasını desteklerken, Netenyahu kararına neden karşı çıktığını açıklayamadı
ABD, UCM'nin Putin davasını desteklerken, Netenyahu kararına neden karşı çıktığını açıklayamadı
İsrail Başbakanı Netenyanu tutuklanacak mı? Roma Statüsü gerçeği
İsrail Başbakanı Netenyanu tutuklanacak mı? Roma Statüsü gerçeği