Rümeysa'nın ölümü kaza değil cinayet çıktı! Vahşeti böyle itiraf etti: Cinsel ilişki teklifi reddedilince...

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 18 yaşındaki Rümeysa Meriç Özcan şarampole devrilen kamyonetin çevresinde boynunda iple ölü bulundu. Rümeysa'nın cinayet kurbanı olduğu ortaya çıktı. Suçunu itiraf eden 22 yaşındaki T.A.'nın ifadesi kan dondurdu.

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Halıdere Mahallesi Eski Köy Caddesi mevkisinde bir kamyonetin şarampole devrildiği yönünde ihbar alınması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kaza yerinde inceleme yapan ekipler, 34 VM 9246 plakalı kamyonetten savrulan 18 yaşındaki R.M.Ö'nün yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Genç kızın boynundaki ipin araca bağlı olduğunun belirlenmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince soruşturma başlatıldı.

Olay yerinden uzaklaştığı belirlenen sürücü T.A. (22) ile araçtan daha önce indiği tespit edilen E.K, Y.A.A, C.Ç. ve K.N.K. (17), cinayet şüphesiyle gözaltına alındı.

Cinsel ilişki teklifi reddedilince Rümeysa'yı öldürmüş

Rümeysa Meriç Özcan'ın ölümünün ardındaki korkunç gerçek de emniyette ortaya çıktı. T.A., E.K., Y.A., C.Ç., K.N.K ve Rümeysa Meriç Özcan'ın cumartesi günü akşam saatlerinde buluştukları ve birlikte alkol aldıkları öğrenildi.

T.A'nın bir süre sonra Rümeysa Meriç Özcan'ı da yanına alarak kamyonetle Yukarı Hereke bölgesine hareket ettiği, T.A'nın bu ıssız bölgede Rümeysa Meriç Özcan ile cinsel birliktelik yaşamak istediği, genç kızın bunu kabul etmemesi üzerine zanlının korkutmak için kızın boynuna ip bağladığı, ipin bir ucunu da kamyonete bağladığı ve Özcan'ı tartakladığı belirlendi.

Rümeysa'nın bu sırada baygınlık geçirdiği, T.A'nın ise genç kızın öldüğünü zannederek cesetten kurtulmak amacıyla hareket ettiği ve kamyonetin el frenini indirmesi neticesinde aracın yaklaşık 100 metrelik uçuruma düştüğü ortaya çıktı.

İşlemlerinin ardından Gölcük Adliyesine sevk edilen zanlılardan K.N.K, Y.A.A, E.K. ve C.Ç. savcılık sorgusunun ardından salıverildi, T.A. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Genç kızın cenazesi ise Düzağaç Camisi'nde ikindi vakti kılınan namazın ardından Gölcük 17 Ağustos Mezarlığı'nda toprağa verildi.