Yusuf Yazıcı ve Melisa Aslı Pamuk sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden ilk kareler
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Bir süredir gözlerden uzak aşk yaşayan oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile futbolcu Yusuf Yazıcı, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız evlendi. Sosyal medya hesabından soyadını güncellemesiyle evlendiği ortaya çıkan Pamuk, eşiyle ilk karelerini de takipçilerinin beğenisine sundu.
Ünlü futbolcu Yusuf Yazıcı, bir süredir ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk ile birlikteydi. Evlenme planları yaptığı konuşulan ikilinin aslında sessizce evlendiği ortaya çıktı.
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Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, resmi Instagram hesabından soyadını değiştirerek herkesi şaşırttı.
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Pamuk'un soyadını değiştirmesiyle ünlü çiftin evlendiği anlaşıldı.
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Oyuncu Melisa Aslı Pamuk, düğünden ilk kareleri yayınladı.
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