İbrahim Reisi-Muhsin Yazıcıoğlu iki helikopter nasıl kurtuldu?

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin düşmesiyle Muhsin Yazıcıoğlu suikastı yeniden gündeme geldi. Her iki olayın karanlıkta kalan yönlerini Ahmet Taşgetiren, kaleme aldı.

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İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopter kazasında ölümü, Türkiye'de benzer bir kazada hayatını kaybeden BBP eski Genel Başkanlarından Muhsin Yazıcıoğlu'nu akıllara getirdi.

15 yıl geçmesine rağmen "kaza mı suikast mı" tartışmaları sürerken Reisi'nin ölümünde de benzer kuşkular ortaya çıktı. Karar gazetesi yazarı Ahmet Taşgetiren "Reisi-Yazıcıoğlu" başlıklı yazısında her iki kazanın perdesi aralanamayan noktalarını paylaştı:

"Muhsin Yazıcıoğlu’nun içinde bulunduğu helikopter 25 Mart 2009’da düştü, enkaza 48 saat sonra ulaşılabildi ve “suikast” iddiaları sebebiyle, Meclis araştırmaları vs. de olmasına rağmen dosya henüz kapanmadı. Dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün gazetecilerle sohbeti sırasında “helikopterin beynini keçiler sökmedi ya” gibi bir ifade kullanması suikast iddialarını tetikleyen bir başlangıç oldu, işin bir ucu FETÖ davalarının sanıklarına ulaştı vs… Ama suikast iddiası ne ispatlandı ne de kapandı.

Bütün süreç AK Parti iktidarı döneminde yaşandı, aile bu dönemde gerçeğin ortaya çıkmasını bekledi, ama işin karmaşıklığı giderilemedi. Hava şartları evet elverişli değildi, ama enkaza ulaşma sürecinde de, enkazın bulunmasından sonra da yaşananlar kuşkuları hep besledi.Muhsin Yazıcıoğlu yiğit bir insandı. Mert bir siyasetçiydi. 28 Şubat günlerinde yiğitçe bir duruş sergilemişti. Bugün bir kere daha rahmet diliyorum.

VE YİNE HELİKOPTER KAZASI – BU DEFA REİSİ:

İbrahim Reisi İran’ın Cumhurbaşkanı. İran bölgenin hassas ülkesi. Amerika, Avrupa dahil, bölgenin birçok ülkesi ile sorunlu. En başta İsrail ile deyim yerinde ise kanlı – bıçaklı. Türkiye, İran ile ilişkilerini daima “problemleri azaltarak götürme” çabasında. Problem, bölge planındaki stratejiler ekseninde hep var. Komşu Azerbaycan ile bile sorunlu… İlişkileri Türkiye yumuşatmaya çalışıyor.

“İsrail ile kanlı bıçaklı” tespitine yeniden paragraf açmak gerekirse, bu bilinmiyor değil. İran’ın uranyum geliştirme çalışmaları, dolayısıyla nükleer güç olma hesabı, İsrail’in hedefi durumunda. Bugüne kadar Mossad’ın İran’ın nükleer çalışmalarını yürüten bilim insanlarına karşı suikastlar düzenlediği bilgileri hep medyaya yansıdı. İsrail ile Azerbaycan ilişkilerinin yoğunluğu da İran’ı rahatsız ediyor.

İran’dan yapılan açıklamalar da, -gerçeği yansıtıp yansıtmadığı sorgulansa bile- İsrail’in varlığının hedef alındığı istikametinde… İran’ın, bir yandan da Suriye ve

Lübnan’daki örgütler üzerinden İsrail’e karşı “vekalet savaşı” sürdürdüğü biliniyor.

İKİ HELİKOPTER NASIL KURTULDU?

Reisi 19 Mayıs’ta İran-Azerbaycan sınırındaki bir barajın açılış törenine katılıyor. Açılışta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de var, Reisi ile yan yana fotoğrafları kaza günü ekranlara geldi.

Reisi’nin helikopterinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın yanı sıra Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim de var.

Hava şartları sebebiyle helikopterin enkazına, Türk Akıncı İHA’sının katkısıyla 15 saat sonra ulaşılıyor. Ve ilk bilgiler “enkazda hayat belirtisi yok” oluyor.

Evet, bu İran’ı sarsacak bir hadise. İran gibi bir ülkede böyle bir olayda akla en önce “suikast ihtimali”nin gelmesinden daha tabii bir şey yok. Parmakların İsrail’i göstermesi de beklenir. Böyle sofistike suikastlar Mossad’dan beklenir çünkü. Ancak İsrail, Reisi’nin ölümüyle ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

Ama, tıpkı Yazıcıoğlu’nda olduğu gibi “hava şartlarının bozuk olduğu” gerçeği de var. Her ne kadar, Cumhurbaşkanı’nın helikopterine refakat eden iki ayrı helikopterin yumuşak inişi gerçekleştirebilmesi gibi bir durum da var ise de…

Neden Reisi’nin helikopteri, olumsuz hava şartlarına rağmen diğer helikopterler gibi yumuşak inişi başaramadı, sorusu hep sorulacak ve “Kaza kırım raporu” hassasiyetle beklenecektir. İran asıllı Ortadoğu uzmanı Arif Keskin, tv’lere yaptığı yorumlarda “Bu güzergâhta bir helikopter yolculuğuna kim karar verdiyse kazada onun sorumluluğu var” diyor ve ölümü şüpheli buluyor."

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