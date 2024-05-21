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Kenan 'Yıldız'laştı, Juventus geri döndü

Kenan 'Yıldız'laştı, Juventus geri döndü

Serie A'nın 37. haftasında Bologna ile karşılaşan Juventus, 3-0 geriye düştüğü maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız, 84. dakikada eşitliği getiren golü kaydetti.

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Serie A'nın 37. haftasında Bologna ile Juventus'un karşı karşıya geldiği mücadele adeta bir gol düellosu şeklinde geçti.

Heyecan dolu maç, 3-3'lük beraberlikle sonuçlandı.

Juventus'tan mucize geri dönüş

Bologna, 2. dakikada Calafiori, 11. dakikada Castro ve 53. dakikada yine Calafiori ile maçı 3-0'a getirdi.

Juventus'ta Chiesa 76. dakikada bulduğu golle geri dönüşün ateşine yaktı. 83. dakikada Milik skoru 3-2'ye getirdi.

Kenan Yıldız Juventus'a can verdi

Milik'in golünden sadece bir dakika sonra milli oyuncu Kenan Yıldız 84. dakikada Bologna savunmasının hatasında topu kaptı ve uzak mesafeden golü atarak skoru eşitledi.

İşte Kenan Yıldız'ın o golü

Kenan Yıldız 57. dakikada Gatti'nin yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonuçla birlikte Juventus son hafta öncesi 68 puanla aynı puana sahip Bologna'nın bir sıra altında 4. sırada yer aldı.

Bologna ve Juventus daha önce Şampiyonlar Ligi'nde oynama hakkını elde etmişti.

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