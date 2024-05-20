BIST 10.740
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.518,86
HABER /  DÜNYA

ABD Başkanı Joe Biden yine İsrail'den yana tavır aldı

ABD Başkanı Joe Biden yine İsrail'den yana tavır aldı

ABD Başkanı Joe Biden, UCM Başsavcısı Kerim Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu "utanç verici" olarak nitelendirdi ve reddettiklerini belirtti.

Abone ol

ABD Başkanı Biden, yazılı bir açıklama yaparak UCM Başsavcısı Han'ın kararına tepki gösterdi ve kararı kabul etmediklerini ifade etti.

Biden, açıklamasında, "UCM Başsavcısı'nın İsrailli liderlere karşı yaptığı yakalama kararı başvurusu utanç verici. Bu başsavcı her ne karar alırsa alsın İsrail ile Hamas'ı bir tutmak mümkün değildir. İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı daima onun yanında duracağız." değerlendirmesini yaptı.

BILINKEN'DAN TEPKİ

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da UCM Başsavcısı Han'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilişkin yakalama kararı başvurusunu temelden reddettiklerini açıkladı.

Blinken, yazılı bir açıklama yaparak, "ABD, UCM Başsavcısı'nın bugün üst düzey İsrailli yetkililer ve Hamas teröristleri için yaptığı yakalama kararı açıklamasını temelden reddediyor. Başsavcı'nın, İsrail ile Hamas'ı eşit görmesini reddediyoruz." yorumunu yaptı.

UCM'nin bu süreçte İsrail üzerinde bir yargılama yetkisinin olmadığını savunan Blinken, Başsavcı Han'ın başka ülkelere gösterdiği "kendini savunma hakkını" İsrail'e tanımadığını ileri sürdü.

NETANYAHU İÇİN YAKALAMA KARARI

Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunduğunu bildirmişti.

UCM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Han, İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savunma Bakanı Yoav Gallant'a ilaveten Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'ın Gazze'deki lideri Yahya Sinvar ve Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının lideri Muhammed ed-Dayf hakkında "yakalama kararı" başvurusunda bulunmuştu.

ÖNCEKİ HABERLER
Nitelikli ofis talebi, ticari gayrimenkul trendini değiştirdi!
Nitelikli ofis talebi, ticari gayrimenkul trendini değiştirdi!
Erdoğan, CHP’li belediyelere tepki gösterdi: İçkiyi yaygınlaştırmak masum adımlar değil
Erdoğan, CHP’li belediyelere tepki gösterdi: İçkiyi yaygınlaştırmak masum adımlar değil
'Savaş Durmazsa Dünya Dursun' demişti, Haluk Levent'ten destek geldi
'Savaş Durmazsa Dünya Dursun' demişti, Haluk Levent'ten destek geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'daki helikopter kazası nedeniyle 1 günlük milli yas ilan ediyoruz
İsrailli muhalif milletvekili Cassif'den Netanyahu'ya kötü haber
İsrailli muhalif milletvekili Cassif'den Netanyahu'ya kötü haber
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ve Aliyev ile görüştü
Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ve Aliyev ile görüştü
Ünlü yıldız Balotelli için devreye girdi! O kulübe gidebilir
Ünlü yıldız Balotelli için devreye girdi! O kulübe gidebilir
Dursun Özbek'in konuştuğu sırada F.Bahçe'den flaş paylaşım
Dursun Özbek'in konuştuğu sırada F.Bahçe'den flaş paylaşım
UCM'den İsmail Heniyye ve Kassam Tugayları kararı!
UCM'den İsmail Heniyye ve Kassam Tugayları kararı!
Dursun Özbek'ten derbi sonrası sert mesaj: Ali Koç'tan hesap soracağım
Dursun Özbek'ten derbi sonrası sert mesaj: Ali Koç'tan hesap soracağım
Aliyev ile yakınlaşan 3 liderin başına gelenler şaşırttı!
Aliyev ile yakınlaşan 3 liderin başına gelenler şaşırttı!
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş’a ziyaret
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan'dan, Selahattin Demirtaş’a ziyaret