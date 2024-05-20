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Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ve Aliyev ile görüştü

Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir ve Aliyev ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhbir'le telefon görüşmesinde Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu, İran halkının kederini paylaştığını belirtti. Aliyev ile de görüşen Erdoğan bölgesel konuları ele aldı.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Vekili Muhammed Muhbir ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın beraberindeki heyet üyeleriyle birlikte elim bir helikopter kazasında yaşamını yitirmeleri nedeniyle üzüntülerini iletti, taziyelerini sundu ve sabır diledi.

Türkiye’nin bu acılı günlerde İran’ın yanında olduğunu ve İran halkının kederini paylaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin bundan sonraki süreçte de İran’a yönelik komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getirmeye devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Reisi ve Abdullahiyan’ın Türkiye ve İran ilişkilerine katkılarının daima hatırlanacağını söyledi."

ERDOĞAN ALİY İLE DE GÖRÜŞTÜ
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde; 

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 

Görüşmede Türkiye ile Azerbaycan ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecinin olumlu istikamette ilerlemesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Türkiye’nin süreci yakından izlediğini belirtti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sağlanacak adil ve kalıcı barışın hem Azerbaycan hem Ermenistan hem de bölge ülkeleri için yeni bir iklimi beraberinde getireceğini söyledi."

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