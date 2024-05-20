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Samet Akaydın '19 Mayıs' paylaşımı nedeniyle Panathinaikos'ta kadro dışı bırakıldı

Samet Akaydın '19 Mayıs' paylaşımı nedeniyle Panathinaikos'ta kadro dışı bırakıldı

Panathinaikos'ta Samet Akaydin'in 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı yapması olay oldu. Panathinaikos'un Samet Akaydin'i paylaşımı sebebiyle kadro dışı bıraktığı öne sürüldü.

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Fatih Terim'in Panathinaikos'a transfer ettiği Samet Akaydin'in sosyal medya hesabından yaptığı 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı paylaşımı Yunan ekibinde krize neden oldu.

Hürriyet'in haberine göre Panathinaikos, Samet Akaydin'den söz konusu paylaşımı silmesini istedi ancak milli stoper paylaşımı silmeyi reddetti.

Bunun üzerine Panathinaikos'un Samet Akaydin'i kadro dışı bıraktığı öne sürüldü. Bu gelişmenin ardından durumunu Fenerbahçe Kulübü'ne bildiren Samet Akaydın, Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Samet Akaydin'in paylaşımı:

Fenerbahçe, Samet Akaydin'i ara transfer döneminde Panathinaikos'a yarım sezonluğuna satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamıştı.

Panathinaikos ile tüm kulvarlarda 15 maça çıkan 30 yaşındaki stoper, 1072 dakika sahada kaldı.

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