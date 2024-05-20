Dursun Özbek'ten derbi sonrası sert mesaj: Ali Koç'tan hesap soracağım

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yaptığı basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan hesap soracağını söyledi.

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Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray evinde 10 kişi kalan Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olurken maç sonrasında yaşananlar ortamı daha da gerdi.

Ali Koç'un sahaya girmesi ve sarı-kırmızılı yöneticilerle tartışması sonrasında Başkan Dursun Özbek, kendi taraftarı tarafından istifaya davet edilmişti. Ali Sami Yen'de Fenerbahçe'den racon yenildiğini düşünen taraftarlar, Özbek'i çalışanlarını koruyamamakla suçladı.

Bunun üzerine orada olmadığını belirten Özbek, yaptığı basın toplantısıyla Ali Koç'u hedef aldı.

"Hesap sorulmuyor"

İşte Dursun Özbek'in açıklamaları:

Dünkü olaylar, yapılan ahlaksızlıklar tüm spor kamuoyu gözünde cereyan etti. Bu olaylara sebep olan baş ahlaksız ve yancıları, ona çanak tutan kamu görevlileri hakkında gerekli suç duyurularını yaptık. Ali Koç'un şımarıkları artarak devam ediyor, kimse de bu şahıstan hesap sormuyor. Ali Koç maç sonrası polis eşliğinde trafik durdurularak, polis eşliğinde statta kaldı. Güvenlik görevlileri şehir eşkıyasının korumalığını yapmıştır. Bu söylediklerim tek tek kameralarda var.

"Hesap soracağım, iyilik kazanacak"

Ali Koç iyi dinle, bu yaptıklarının hesabını senden tek tek soracağım! Ali Koç senin tüm camiaları karşı karşıya getirmek için bir proje olduğunu Türkiye görecek! Son altı ayda yapılanları hatırlayın! Ali Koç bu yaptıklarını bana sökmez, bunu bil! Ben Galatasaray'ın başkanıyım! İyilik kazanacak, Galatasaray şampiyon olacak! Galatasaray bu şampiyonluğu önceliğe almıştır, inşallah 24 olacak! Değerli bir şampiyonluk!

"Devletime sesleniyorum!"

Bu sahte kabadayılık, bu sokak kabadayılığı öyle bir şeydir ki önüne geçilemez. Emniyet Müdürüme, Sayın Valime, değerli savcılarıma ve devletime sesleniyorum; Bu gidiş iyi bir gidiş değil. Son 6 aydır olanları gözden geçirin! Riyad'dan beri neler oluyor!

"Herkes kamera kayıtlarına baksın"

Burada söylediklerimizin hepsi aklımızdan geçen, icat edilmiş şeyler değil. Hepsi kameralarda var. Daha önce yapılanların hepsi basında, videolarda var. Bir tarafta stadyumun koruması için 2 bin 400 tane devlet polisi buraya memur edilmiş. Teşekkür ediyoruz devletimize. Bu maç önemli bir maç, şampiyonluğu etkileyecek bir maç. Stadyumu korumakla görevli arkadaşlar, maç bittikten 1.5 saat sonra escort ediyorlar, stadyuma giriliyor, akreditasyon alanlarına giriliyor. Daha fazlasını söylemeye gerek yok. Herkes kamera kayıtlarına baksın. Orada her şey var. Dünkü olayla ilgili söylemek istediklerim bundan ibaret.