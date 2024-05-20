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Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım!

Dursun Özbek'ten Ali Koç'a: Cesaretin varsa gel buradayım!

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, derbi sonrası Ali Koç'un Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartıştığı anlarda 'git buradan yoksa dayak yersin' sözlerine tepki gösterdi.

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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe derbisi sonrası açıklamalarda bulundu. Özbek, maç sonrası Ali Koç'un Galatasaray Yönetim Kurulu Genel Sekreteri Eray Yazgan ile tartışırken söylediği sözlere tepki gösterdi. Ali Koç, Yazgan'a parmağını göstererek ifadelerini kullanmıştı.

İşte Dursun Özbek'in o sözleri:

Ali Koç'un yaptıkları, 40-50 kişiyle buraya gelip burada çalışanları darp etmesi, ağza alınmayacak galiz küfürlerle şey yapması kabul edilebilir değil. Ben geldim. Ali Koç yüreğin yetiyorsa gel buradayım. Şu kadar cesaretin varsa gel buradayım, şu kadar delikanlılığın varsa gel. Buradayım.

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