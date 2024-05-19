Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturması kapsamında, firari sanık Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 7 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi ve ifadeleri alındı. 2'si emniyet müdürü, 1'i komiser olan bu kişiler tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik’in iddiaları üzerine, suç işlemek için anlaşmak, adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs, görevi kötüye kullanma ve suçluyu kayırma suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3’ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifade alma işlemleri tamamlanan kalan 4 şüpheli de Ankara Adliyesi’ne getirildi.

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alındı.

İfadeleri tamamlanan 7 şüphelinin tutuklanması istendi.

2'si emniyet müdürü, 1'i komiser 7 kişi tutuklama istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

Gözaltındaki 1 kişinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.