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Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlama! Sebebi belli oldu mu? Ekipler bölgede...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Tokat'ta 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı patlama! Sebebi belli oldu mu? Ekipler bölgede...

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir bağ evinde, 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı patlamayla ilgili ekiplerin olay yeri incelemeleri devam ediyor.

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Karayaka Mahallesi'ndeki patlama sonrası jandarma olay yeri ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Güvenlik şeridiyle kapatılan bağ evinde ekipler çalışma yaparken, dışarıda da jandarma nöbet tutuyor.

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde dün akşam bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese ulaşan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti.

Patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmıştı.

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