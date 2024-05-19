EYT’lilere emlak vergisi muafiyeti! 30 Kasım'a kadar başvuru şart

Emlak vergisinin ikinci taksitini ödemek için son gün 30 Kasım... Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Erkas, sosyal medya hesabından konut sahibi EYT'lilere önemli bir hatırlatmada bulundu.

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EYT’liler emlak vergisi ödeyecek mi? Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Erkas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 200 metrekare altında ev sahibi olanların vergiden muaf olduğunu belirtti ve yapılması gerekenleri açıkladı. Erkas sunları kaydetti:

"Sevgili EYT'liler yıllarca mücadele verip emekli oldunuz başınızı sokacak konutunuz varsa size güzel haberim var. Eğer konutunuz 200 metrekarenin altındaysa büyükşehirlerde binde 2 diğer şehirlerde binde 1 oranında alınan emlak vergisinden artık muafsınız.

30 Kasım'a kadar başvuru şart

Emlak vergisi yılda iki kez alınıyor. 30 Kasım'a kadar konutunuzun bağlı bulunduğu belediyenin vergi tahakkuk servisine başvurmanız gerekiyor. Devletin size sağladığı bu haktan yararlanmayı unutmayın."