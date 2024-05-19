BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  GÜNCEL  /  EMLAK

EYT’lilere emlak vergisi muafiyeti! 30 Kasım'a kadar başvuru şart

EYT’lilere emlak vergisi muafiyeti! 30 Kasım'a kadar başvuru şart

Emlak vergisinin ikinci taksitini ödemek için son gün 30 Kasım... Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Erkas, sosyal medya hesabından konut sahibi EYT'lilere önemli bir hatırlatmada bulundu.

Abone ol

EYT’liler emlak vergisi ödeyecek mi?  Gayrimenkul Uzmanı Nilüfer Erkas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 200 metrekare altında ev sahibi olanların vergiden muaf olduğunu belirtti ve yapılması gerekenleri açıkladı. Erkas sunları kaydetti:

"Sevgili EYT'liler yıllarca mücadele verip emekli oldunuz başınızı sokacak konutunuz varsa size güzel haberim var. Eğer konutunuz 200 metrekarenin altındaysa büyükşehirlerde binde 2 diğer şehirlerde binde 1 oranında alınan emlak vergisinden artık muafsınız.

30 Kasım'a kadar başvuru şart

Emlak vergisi yılda iki kez alınıyor. 30 Kasım'a kadar konutunuzun bağlı bulunduğu belediyenin vergi tahakkuk servisine başvurmanız gerekiyor. Devletin size sağladığı bu haktan yararlanmayı unutmayın."

ÖNCEKİ HABERLER
Tokat'ta 19 Mayıs konseri Erbaa'daki patlama nedeniyle iptal edildi
Tokat'ta 19 Mayıs konseri Erbaa'daki patlama nedeniyle iptal edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım düğüne katıldı
Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım düğüne katıldı
Abdullah Avcı: 10. Türkiye Kupası'nı camiaya hediye etmek istiyoruz
Abdullah Avcı: 10. Türkiye Kupası'nı camiaya hediye etmek istiyoruz
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
Fenerbahçe'de 4 kritik isim derbide forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de 4 kritik isim derbide forma giyemeyecek
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu açıklaması: Askerleri ölsün istiyor
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu açıklaması: Askerleri ölsün istiyor
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı
Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı