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CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Ekonomik tedbirler işe yaramaya devam ediyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu CI Ratings, Türkiye'nin kredi notunu yukarı yönlü revize etti.

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları, Türkiye'nin kredi notunu artırmayı sürdürüyor. Son açıklama CI Ratings'ten geldi.

Türkiye'nin kredi notunu yükseltti

Kuruluş, Türkiye'nin kredi notunu teyit ederken, görünümünü yukarı yönlü revize etti.

CI Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun ve kısa dönem yabancı ve yerel para cinsinden kredi notları "B" olarak teyit etti.

'Pozitif' oldu

Kredi notunun görünümü "durağan"dan "pozitif"e çıkarıldı.

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