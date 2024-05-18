Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oyananan Kayserispor-Konyaspor maçında ev sahibi ekibin başkanı sahaya indi.Abone ol
Kayserispor-Konyaspor maçında hakem Halil Umut Meler, 18. dakikada ev sahibi ekipten Nazon'a Uğurcan Yazğılı'ya yaptığı müdahale nedeniyle kırmızı kart gösterdi.
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı sahaya inip hakeme tepki gösterdi. Kayserispor oyuncuları yoğun itiraz etti, tribünden sahaya yabancı maddeler atıldı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ DIŞARI ÇIKARDI
Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Konyaspor maçında kırmızı kart sonrası Halil Umut Meler'e sinirlendi ve sahaya girmek isterken, güvenlik güçleri tarafından dışarı çıkarıldı.
HALİL UMUT MELER'E İKİNCİ SALDIRI OLDU
Halil Umut Meler daha önce sahada Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın saldırısına uğramıştı.