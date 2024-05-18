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Trabzonspor, sezonu 3. sırada tamamlamayı garantiledi
Trabzonspor, Süper Lig'de deplasmanda RAMS Başakşehir'i 1-0 mağlup etti ve sezonu 3. sırada tamamlamayı garantiledi.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Rams Başakşehir ile karşılaştı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, 45+2. dakikada Paul Onuachu'nun attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından ligi 3. sırada bitirmeyi garantileyen Trabzonspor, puanını 64'e çıkardı. Ligde 6 maç sonra kaybeden Başakşehir, 58 puanda kaldı.
Trabzonspor, Süper Lig'in son haftasında evinde Ankaragücü ile karşılaşacak. Başakşehir ise deplasmanda Adana Demirspor ile kozlarını paylaşacak.