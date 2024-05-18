Alex de Souza, Antalyaspor'la sözleşme imzaladı

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, teknik direktörlük için Brezilyalı Alex de Souza ile 2 yıllık sözleşme imzaladıklarını bildirdi.

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Sergen Yalçın'la sezon sonunda yollarını ayıracak olan Antalyaspor'da yeni teknik direktör resmen belli oldu.

Ligde 37 hafta sonunda topladığı 48 puanla 10. basamakta bulunan Akdeniz ekibinde göreve Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza getirildi.

2 yıllık sözleşme imzalandı

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, 46 yaşındaki isimle 2 yıllık sözleşme imzaladıkları duyurdu.

Alkan Evren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın'ın sezon sonunda görevinden ayrılacağını hatırlattı.

"Ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz"

Kulüpte gelecek yıl için birçok teknik direktörün gündeme geldiğini ifade eden Evren, şu şekilde konuştu:

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex De Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık. Yardımcılıklarını Mehmet Aurelio ve 2 Brezilyalı teknik adam yapacak. Kaleci antrenörlüğünü ise Mehmet Arslan üstlenecek. Kendisiyle ligin bitiminin ardından Antalya'da imza töreni düzenleyeceğiz.

"Antayaspor'a çok yakışacak bir isim"

Alkan Evren, eski teknik direktörleri Nuri Şahin gibi Alex'in de başarılı olacağına inandıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

Alex, Türkiye'deki bütün taraftarların karakteriyle, duruşuyla saygı duyduğu bir isim. Örnek bir aile babası. Antayaspor'a da bu özellikleriyle çok yakışacak bir isim.

Antalyaspor'dan paylaşım

Öte yandan kırmızı-beyazlılar, resmi sosyal medya hesabından gelişini emojilerle duyurmuş oldu.