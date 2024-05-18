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Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı

Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı.

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Trendyol Süper Lig'in 37. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Hatayspor'u konuk etti. Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşma 2-2 berabere sona erdi. 

Hatayspor'un gollerini 27. dakikada Massanga ile 55. dakikada dele-Bashiru kaydetti. Beşiktaş'ın gollerini 49. dakikada Gedson ve 90+7. dakikada penaltıdan Aboubakar attı. 

Bu sonucun ardından Hatayspor puanını 38'e, Beşiktaş da 56'ya yükseltti. 

Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş deplasmanda Kasımpaşa'yla karşılaşacak. Hatayspor ise sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

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