BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  SPOR  /  TRABZONSPOR

Abdullah Avcı: 10. Türkiye Kupası'nı camiaya hediye etmek istiyoruz

Abdullah Avcı: 10. Türkiye Kupası'nı camiaya hediye etmek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra koydukları 2 hedeften birini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Türkiye Kupası’nı 10. kez camiaya hediye etmek istiyoruz" dedi.

Abone ol

Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"10. Türkiye Kupası’nı camiaya hediye etmek istiyoruz"

Uzun zamandır Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na gelmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularım ligin sonu geldiğinde koyduğumuz iki tane hedeften özellikle bugün üçüncülük hedefine ulaşması bizi son derece mutlu etmiştir. Oyuncularımı bugün hem konsantrasyonları, enerjileri ve iyi bir takıma karşı alıkları galibiyet için kutluyorum. Başakşehir 10 senede hem şampiyonluk yaşamış, hem Avrupa kupalarına katılan bir takımdır. Onlar da büyük bir ihtimalle katılacak gibi duruyorlar. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Geldiğimizde 9. haftaydı. Buranın enerjisini, duygusunu, ruhunu bilen ve bunu beraber yaşamış bir teknik ekibiz. Geldiğimizde koyduğumuz üçüncülük ve kupa hedefinin bir tanesini bugün gerçekleştirdik. Ama buraya gelirken zor ve meşakkatli yollardan geçtik. Bu yanlış bir planlamanın karşılığında bütün takımların yaşadığı sıkıntıları bizde yaşadık. Ocak ayında 9 maç, Afrika Kupası, Türkiye Kupası ve tehir maçı sonrasında bir bakıyorsun 3 hafta maç yok. Sonra bir bakıyorsun 2 hafta maç yok. Oyun organizasyonuna sahip çıktığımızda doğru oyun oynayan bir takım olduk. Önümüzdeki sene itibariyle daha hızlı, daha agresif, alternatifi olan bir Trabzonspor olacaktır. 9 kez bu kupayı kazandık ve 10. Türkiye Kupası’nı camiaya hediye etmek istiyoruz. Taraftara her zaman ihtiyacımız var. Trabzonspor önemli camiadır.

ÖNCEKİ HABERLER
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı
Fenerbahçe'de 4 kritik isim derbide forma giyemeyecek
Fenerbahçe'de 4 kritik isim derbide forma giyemeyecek
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu açıklaması: Askerleri ölsün istiyor
Kassam Tugayları'ndan Netanyahu açıklaması: Askerleri ölsün istiyor
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu
Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması
CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
CI Ratings Türkiye'nin kredi notunu yükseltti
Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı
Beşiktaş sahasında Hatayspor'la 2-2 berabere kaldı
Trabzonspor, sezonu 3. sırada tamamlamayı garantiledi
Trabzonspor, sezonu 3. sırada tamamlamayı garantiledi
ABD ve İran'dan temsilciler gizli bir toplantı yaptı
ABD ve İran'dan temsilciler gizli bir toplantı yaptı
MHP lideri Bahçeli'den Özgür Özel yorumu: CHP'ye yeni bir renk kattı
MHP lideri Bahçeli'den Özgür Özel yorumu: CHP'ye yeni bir renk kattı
Kayserispor-Konyaspor maçında ev sahibi ekibin başkanı sahaya indi.
Kayserispor-Konyaspor maçında ev sahibi ekibin başkanı sahaya indi.
Eski Mossad Başkan yardımcısı gerçeği açıkladı: Savaşı kaybettik İsrail çöküyor
Eski Mossad Başkan yardımcısı gerçeği açıkladı: Savaşı kaybettik İsrail çöküyor