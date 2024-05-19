Abdullah Avcı: 10. Türkiye Kupası'nı camiaya hediye etmek istiyoruz

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Başakşehir maçının ardından yaptığı açıklamada, göreve geldikten sonra koydukları 2 hedeften birini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Türkiye Kupası’nı 10. kez camiaya hediye etmek istiyoruz" dedi.

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Süper Lig’in 37. haftasında Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 1-0’lık skorla mağlup etti.

Müsabakanın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"10. Türkiye Kupası’nı camiaya hediye etmek istiyoruz"

Uzun zamandır Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’na gelmediğini söyleyerek sözlerine başlayan Avcı, şu ifadeleri kullandı:

Oyuncularım ligin sonu geldiğinde koyduğumuz iki tane hedeften özellikle bugün üçüncülük hedefine ulaşması bizi son derece mutlu etmiştir. Oyuncularımı bugün hem konsantrasyonları, enerjileri ve iyi bir takıma karşı alıkları galibiyet için kutluyorum. Başakşehir 10 senede hem şampiyonluk yaşamış, hem Avrupa kupalarına katılan bir takımdır. Onlar da büyük bir ihtimalle katılacak gibi duruyorlar. Onlara bundan sonraki süreçte başarılar diliyorum. Geldiğimizde 9. haftaydı. Buranın enerjisini, duygusunu, ruhunu bilen ve bunu beraber yaşamış bir teknik ekibiz. Geldiğimizde koyduğumuz üçüncülük ve kupa hedefinin bir tanesini bugün gerçekleştirdik. Ama buraya gelirken zor ve meşakkatli yollardan geçtik. Bu yanlış bir planlamanın karşılığında bütün takımların yaşadığı sıkıntıları bizde yaşadık. Ocak ayında 9 maç, Afrika Kupası, Türkiye Kupası ve tehir maçı sonrasında bir bakıyorsun 3 hafta maç yok. Sonra bir bakıyorsun 2 hafta maç yok. Oyun organizasyonuna sahip çıktığımızda doğru oyun oynayan bir takım olduk. Önümüzdeki sene itibariyle daha hızlı, daha agresif, alternatifi olan bir Trabzonspor olacaktır. 9 kez bu kupayı kazandık ve 10. Türkiye Kupası’nı camiaya hediye etmek istiyoruz. Taraftara her zaman ihtiyacımız var. Trabzonspor önemli camiadır.