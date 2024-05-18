Filenin Sultanları, İtalya'ya mağlup oldu

A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nde Antalya'da oynanan maçta İtalya'ya 3-1 yenilerek, Milletler Ligi'nde ikinci mağlubiyetini aldı

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Geçen yıl Milletler Ligi'nde ilk kez şampiyon olarak adını tarihe yazdıran ve 2024 yılı milli takım sezonunu Antalya'da açan Filenin Sultanları, ilk haftanın 3. maçında Antalya Spor Salonu'nda İtalya ile karşılaştı.

Voleybolseverlerin yoğun ilgi gösterdiği mücadelenin ilk setin ilk 5 dakikası her iki takımın karşılıklı sayılarıyla geçti.

İlk seti İtalya kazandı

İtalya'nın 3 sayılık fark açmasının ardından Türkiye Melissa Vargas ve Ebrar Karakurt'un sayılarıyla sete tutunmaya çalıştı. İtalya setin son anlarındaki hücum performansıyla 4 sayılık farka ulaştı. Maçı bırakmayan Türkiye, Melissa Vargas, Zehra Özbay, Aslı Kalaç ve Hande Baladın'ın sayılarıyla önce 24-24 beraberliği yakaladı, ardından 27-25 önde tamamlayıp skoru 1-0'a getirdi.

Skora denge geldi

İkinci set, takımların karşılıklı sayılarıyla başladı. İtalya, Antropova, Danesi, Degradi'nin etkili servis, blok ve smaç sayılarıyla 5 farklı üstünlüğe ulaşırken, Türkiye Melissa Vargas ile sete tutunmaya çalıştı. Setin son anlarında Türkiye'nin farkı kapatma çabası sonuç vermeyince Filenin Sultanları, ikinci seti 25-21 kaybetti: 1-1

İtalya sahadan galip ayrıldı

Üçüncü sette İtalya A Milli Kadın Voleybol Takımı karşısında Türkiye, geriye düşmesine karşın Melissa Vargas'ın özellikle hücumdaki üstün performansıyla öne geçmeyi başardı. Toparlanan İtalya, hücumdaki verimliliğiyle seti 25-21 kazanarak öne geçti: 1-2.

Etkili blok ve smaç sayılarıyla bir ara 8 sayılık (20-12) fark yakalayan İtalya, dördüncü seti 25-19, maçı da 3-1 kazandı.

Filenin Sultanları'nın yarınki rakibi Fransa

Bu seneki ilk sınavını Milletler Ligi'nde veren ve ilk maçında Japonya'ya 3-2 mağlup olan ay-yıldızlı ekip, Hollanda'yı 3-1'lik skorla geçmişti.

Milliler, organizasyondaki dördüncü karşılaşmasında yarın Fransa ile saat 20.00'de karşılaşacak.

Milletler Ligi'ndeki ilk maçında 14 Mayıs'ta Polonya'ya 3-0 kaybeden, ikinci karşılaşmasında Almanya'ya 3-1, dün de Bulgaristan'ı 3-0'lık skorlarla mağlup eden İtalya ilk hafta mücadelelerini tamamladı.

Karşılaşmada fair play kartları

İlk sette, İtalyan'ın hücumları sırasında dışarı çıkan topa kendilerinden temas olduğunu hakeme bildiren Ebrar Karakurt ve Hande Baladın'a, ikinci sette ise İtalya'dan Degradi'ye hakem Epaminondas Gerothodoros, fair play anlamına gelen yeşil kart gösterdi.