Beşiktaş'tan Jose Mourinho açıklaması

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, teknik direktörlük için Fenerbahçe'yle de adı anılan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı.

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Süper Lig'de 37. hafta maçında Beşiktaş ile Hatayspor karşı karşıya geldi.

Dolmabahçe'de oynanan müsabaka 4 gole sahne olurken kazanan çıkmadı ve müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Mücadelenin ardından ise Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Yücel, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho ile görüştüklerini duyurdu.

"Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi"

Yücel, konuya dair olarak şu sözleri sarf etti:

Yaklaşık 1 ay önce İstanbul'da, Jose Mourinho ile görüştüm. Kendisini Beşiktaş'ta görmek istediğimi söyledim. Beşiktaş'ın kimyasına uygun olduğunu dile getirdim. Jose Mourinho, teklif sonrası bir değerlendirme yapacağını, Beşiktaş'ı takip edeceğini ve geri dönüş yapacağını dile getirdi. Mourinho, bir süre sonra geri dönüş yaptı ve gelmeyi kabul etti. Önümüzdeki hafta İtalya'da yeniden görüşme yapacağım. Beşiktaş'ta çalışmak istediğini söyledi.

"Ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık"

Mourinho'nun ekonomik beklentilerini karşıladıklarını açıklayan Yücel, şöyle konuştu:

Biz Beşiktaş olarak Mourinho'nun ekonomik anlamdaki beklentilerini karşıladık. Sponsorluklar özelinde çalışmamız var. Rakamları karşılamaya hazırız. Yönetim kurulu içerisinde Mourinho konusunu değerlendireceğiz. Önümüzdeki hafta İtalya'da son bir görüşme gerçekleştireceğiz.

Aziz Yıldırım, Mourinho ile görüşmüştü

Öte yandan Fenerbahçe Başkan Aziz Yıldırım da göreve gelmesi durumunda teknik direktörlük için Jose Mourinho'yu düşündüğünü ve Portekizli teknik adam ile görüşmelerde bulunduklarını açıklamıştı.

Ayrıca Fenerbahçe'nin mevcut başkanı Ali Koç'un da Jose Mourinho ile görüşmelerde bulunduğu iddia edilmişti.