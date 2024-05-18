Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı'nın yerine yeni isim atandı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü dosyasında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine atama yapıldı. Görevden alınan Murat Çelik'in yerine Ankara Emniyet Müdür Yardımcılığı makamına Yavuz Doğan getirildi.

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan atandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü ile ilgili iddialarda adı geçen ve Ayhan Bora Kaplan'ın avukatı ile buluştukları iddiası sosyal medyada yer alan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner ve Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, İçişleri Bakanlığı tarafından önceki hafta görevden uzaklaştırılmıştı. Çelik'in yerine yeni bir atama yapıldı.

ANKARA EMNİYET MÜDÜR YARDIMCILIĞI GÖREVİNE YENİ ATAMA

"Hükümete komplo iddiasının" ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi.