Kassam Tugayları'ndan Netanyahu açıklaması: Askerleri ölsün istiyor

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bir esir takasına gitmektense Gazze Şeridi'nde ceset ve ceset kalıntıları bulmak için askerlerinin öldürülmesini tercih ettiğini söyledi.

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Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, İsrail'in, 7 Ekim'de öldürüldükten sonra Gazze Şeridi'ne götürülen 3 İsraillinin cesedine ulaşıldığı yönündeki iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

'NETANYAHU ESİR TAKASI YERİNE ASKERLERİNİN ÖLDÜRÜLMESİNİ TERCİH EDİYOR'

Ebu Ubeyde, "Düşman yönetimi (İsrail), daha önce kasten hedef alıp öldürdüğü bazı esirlerin kalıntılarını aramak için askerlerini tabutlarla geri dönmeleri için Gazze sokaklarına itiyor. Netanyahu, siyasi ve kişisel çıkarlarına hizmet etmeyen bir esir takasına gitmektense askerlerinin ceset kalıntılarını ararken öldürülmesini tercih ediyor." ifadelerini kullandı

KASSAM TUGAYLARI: 5 İSRAİL ASKERİNİ DAHA ÖLDÜRDÜK

Öte yandan Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda 5 İsrail askerini daha öldürdüklerini duyurdu.

Kassam Tugayları'nın Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, "Mücahitlerimiz, bir Siyonist piyade kuvvetini anti-personel mayını ile hedef almayı başardı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Refah'ın doğusundaki Tabiin Mescidi çevresinde gerçekleştirilen operasyonda 5 İsrail askerinin öldüğü, 1 İsrail askerinin yaralandığı belirtildi.

1 GÜNDE TOPLAM 18 İSRAİL ASKERİ ÖLDÜRÜLDÜ

Kassam Tugayları'ndan gün içinde yapılan açıklamalarda, Refah'ın doğusunda 15 İsrail askerinin öldürüldüğü, Cibaliya Mülteci Kampı bölgesinde de İsrail'e ait bir "Apache" tipi helikopterin vurulduğu bildirilmişti.