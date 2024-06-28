Erdoğan talimatı verdi bakanlık harekete geçti! TOKİ'den uygun faizli konut kredisi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Hazine ve TOKİ kolları sıvadı. Orta ve alt gelir gruplarının konuta erişimini kolaylaştırmak için yeni konut projeleri ve destek paketleri masada.
Konut kredi faizlerinin geri ödemelerini alım gücünü çok üstüne çıkmasıyla orta ve alt gelir grupları için ev almak hayal oldu. AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında sunulan rapor sonrasında konut alımlarını kolaylaştırarak konut arzının artmasını sağlayacak yeni bir hamle geldi.
KONUT SORUNUNA KAPSAMLI RAPOR
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci halkın acil ihtiyaçlarını içeren kapsamlı bir rapor sundu. Zeybekci, raporu hazırlamadan önce Türkiye'nin 7 bölgesinden milletvekilleri ile görüştü.
Raporda dar ve orta gelirli vatandaşların konut alımında yaşadığı sorunlar ve bunun için alınması gereken önlemleri içeren maddeler yer aldı.
ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
MYK sırasında konut probleminin nedenleri finansa erişim talepleri, öneri ve istekleri masaya yatırıldı. Dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilmesi önerisi MYK'da tartışıldı. Sunumu sonuna kadar dinleyen ve notlar alan Erdoğan, sürece dair bir çalışma yapılmasını istedi.