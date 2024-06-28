Erdoğan talimatı verdi bakanlık harekete geçti! TOKİ'den uygun faizli konut kredisi

ERDOĞAN TALİMAT VERDİ

MYK sırasında konut probleminin nedenleri finansa erişim talepleri, öneri ve istekleri masaya yatırıldı. Dar ve orta gelirli vatandaşın konuta erişimi ile ilgili yeni finansal formüller üretilmesi önerisi MYK'da tartışıldı. Sunumu sonuna kadar dinleyen ve notlar alan Erdoğan, sürece dair bir çalışma yapılmasını istedi.