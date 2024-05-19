Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maç sonrası Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlarının koreografisine atıfta bulunarak "Hababam güm güm güm" şeklinde bir galibiyet paylaşımı yaptı.Abone ol
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu ve ezeli rakibini 1-0 mağlup etti.
Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların yaptığı koreografiye atıfta bulunarak "Hababam güm güm güm" şeklinde galibiyet paylaşımı yaptı.
İşte o paylaşım:
Hababam güm güm güm! 😄— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) May 19, 2024
0-1 pic.twitter.com/lTKnAizTkL
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı...