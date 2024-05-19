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Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!

Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray'ı 1-0 mağlup etti. Maç sonrası Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlarının koreografisine atıfta bulunarak "Hababam güm güm güm" şeklinde bir galibiyet paylaşımı yaptı.

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Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'a konuk oldu ve ezeli rakibini 1-0 mağlup etti.

Karşılaşma sonrasında sarı-lacivertliler, sarı-kırmızılıların yaptığı koreografiye atıfta bulunarak "Hababam güm güm güm" şeklinde galibiyet paylaşımı yaptı.

İşte o paylaşım:

BU FOTO GALERİYE BAKIN
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Foto Galeri Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı... Galeriye Gözat
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