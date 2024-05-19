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Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde ve 7.06 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

AFAD'tan alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 16.33'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.

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