Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı

AFAD, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde 3,9 büyüklüğünde ve 7.06 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Kahramanmaraş'ta 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'tan alınan bilgiye göre; Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde saat 16.33'te 3,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 7.06 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremin çevre illerden de hissedildiği belirtiliyor.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 19, 2024
Büyüklük:3.9 (Ml)
Yer:Onikişubat (Kahramanmaraş)
Tarih:2024-05-19
Saat:16:33:54 TSİ
Enlem:37.90111 N
Boylam:36.63611 E
Derinlik:7.06 km
Detay:https://t.co/TARTcWTKIB@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi