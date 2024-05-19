Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı...
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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladı. Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar koreografi yaparken, Mert Hakan Yandaş detayı dikkat çekti.
Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.
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Sarı-kırmızılı taraftarlar dev derbi öncesi sarı-lacivertlilere "Mayıslar bizimdir" yazan koreografiye imza attı.
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Koreografinin bir bölümünde ayrıca futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın boynuna zil taktılar.
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İşte o görüntüler:
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