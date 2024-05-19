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Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı...

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Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı...

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi ağırladı. Maç öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar koreografi yaparken, Mert Hakan Yandaş detayı dikkat çekti.

Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı...

Trendyol Süper Lig'in 37. hafta karşılaşmasında Galatasaray sahasında Fenerbahçe ile kozlarını paylaştı.

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Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı...

Sarı-kırmızılı taraftarlar dev derbi öncesi sarı-lacivertlilere "Mayıslar bizimdir" yazan koreografiye imza attı.

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Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı...

Koreografinin bir bölümünde ayrıca futbolcu Mert Hakan Yandaş'ın boynuna zil taktılar.

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Galatasaray taraftarından derbi öncesi koreografi! Mert Hakan Yandaş detayı...

İşte o görüntüler:

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