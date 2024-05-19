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Konyaspor nasıl ligde kalır? İşte tüm ihtimaller...

Konyaspor nasıl ligde kalır? İşte tüm ihtimaller...

Fenerbahçe'nin deplasmanda Galatasaray'ı yenmesiyle şampiyon olacak takım son hafta belli olacak. Galatasaray Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak, Fenerbahçe ise İstanbulspor'u ağırlayacak. Peki şampiyonluğun belirleneceği haftada Konyaspor, ligde kalmak için nasıl bir sonuç almalı? İşte ihtimaller...

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Fenerbahçe, şampiyonluk yarışındaki rakibi Galatasaray'ı 10 kişi kaldığı mücadelede 1-0 geçerek şansını son haftaya bıraktı. Galatasaray ise önüne gelen fırsatı adeta eliyle Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Konyaspor'u yakından ilgilendiren bu mücadele sonrası hesaplar yeniden yapıldı. Konyaspor'un ligde kalması ve Galatasaray'ın şampiyon olması için iki takıma da 1'er puan gerekiyor.

Fenerbahçe şampiyonluğu evinde kutlayabilir

Son hafta mücadelesinde Fenerbahçe, kendi sahasında ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor'u ağırlayacak. Fenerbahçe, maçı kazandıktan sonra Konya'dan gelecek haberi bekleyecek.

Galatasaray avantajlı ama Konyaspor sıkıntılı

Konyaspor, ligde kalmayı son haftaya bıraktı. 1 puana ihtiyacı olan yeşil beyazlılar Galatasaray'ı bekliyor. Galatasaray'ın mücadeleyi kazanması durumunda Konyaspor, Ankaragücü, Gaziantep ve Hatayspor'un maçından alınacak skorları bekleyecek.

Konyaspor'un kazanması durumunda Galatasaray şampiyonluktan olacak (Fenerbahçe kazanırsa). Fenerbahçe'nin ise İstanbulspor'u yenmesine kesin gözüyle bakılıyor.

 

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