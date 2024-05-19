BIST 10.644
DOLAR 32,20
EURO 35,01
ALTIN 2.500,70
HABER /  POLİTİKA

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! İşte masadaki konular...

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, yarın Beştepe'de toplanarak ekonomiyi, enflasyonla mücadeleyi ve kamuda tasarruf paketini görüşecek. Ayrıca, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklikler içeren 9. Yargı Paketi ve terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze saldırıları da gündemde olacak. Ekonomi ve yargı konularında sunumlar yapılacak, Gazze'ye yönelik diplomatik ve insani adımlar değerlendirilecek.

Abone ol

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Kabine, yarın önemli gündem başlıklarını görüşmek üzere Beştepe'de toplanacak.

Toplantının ana gündem başlığı ekonomi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık edeceği toplantının ana gündemi ekonomi olacak.

Enflasyonla mücadele ve kamuda tasarruf paketi ele alınacak

Son veriler ışığında; enflasyon ve fahiş fiyatla mücadele masaya yatırılacak. Alınabilecek ek tedbirler görüşülecek.

Toplantıda, kamuda tasarruf paketinde yer alan ve yasal düzenleme gerektiren başlıklar da gündemde olacak.

O düzenlemeler hakkında ekonomi yönetiminin kabine üyelerine sunum yapması bekleniyor.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda değişiklik, soyadı düzenlemesi, sporda şiddete yönelik önlemler içeren 9. Yargı Paketi’nin de kısa süre içinde Meclis’e sunulması bekleniyor.

Kabinede, yargı paketi hazırlıklarına yönelik de sunum yapılacak.

Terörle mücadele ve İsrail'in Gazze saldırıları da masada olacak

Yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları ile İsrail'in Gazze'de devam eden saldırıları da masada olacak.

Ankara, bir yandan diplomasi trafiğini sürdürürken, diğer yandan da Tel Aviv yönetimine karşı yaptırım uyguluyor.

İsrail’in Gazze saldırılarının durdurulması, ateşkesin sağlanması, bölgedeki insani durumun iyileştirilmesi için atılabilecek ek adımlar ele alınacak.

 

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Konyaspor'un durumu belli...
Okan Buruk'tan maç sonu açıklama: Konyaspor'un durumu belli...
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri
İsmail Kartal'dan şampiyonluk sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'daki kazayla ilgili destek açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İran'daki kazayla ilgili destek açıklaması
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri bulundu
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri bulundu
Konyaspor nasıl ligde kalır? İşte tüm ihtimaller...
Konyaspor nasıl ligde kalır? İşte tüm ihtimaller...
Derbi bitti, saha karıştı!
Derbi bitti, saha karıştı!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a olay gönderme!
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD şiddetini açıkladı
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 7 şüpheliye tutuklama istemi
Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askerinin öldüğü açıklandı
Gazze Şeridi'nde yaralanan İsrail askerinin öldüğü açıklandı
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirdi
Fenerbahçe deplasmanda Galatasaray'ı devirdi
Denizli'den yürek yakan haber! 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü
Denizli'den yürek yakan haber! 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü