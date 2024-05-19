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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri bulundu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopteri bulundu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, yoğun sis nedeniyle zorunlu iniş yaparak kaza yaptı. İran Devlet Televizyonu, helikoptere ulaşıldığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e geçtiği bildirildi. Kazada ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bilgi verilmedi.

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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan'ı taşıdığı sırada düşen helikopteri arama çalışmaları sürerken, İran Devlet Televizyonu Arama Kurtarma ekipleri tarafından helikoptere ulaşıldığını duyurdu.

İran Kızılayı’ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanını taşıyan helikoptere ilişkin olay raporunun alınması üzerine Kızılay Derneği tarafından kurtarma ekipleri, İHA ve diğer gerekli ekipmanlar, arama çalışmaları için bölgeye gönderildi. Olayın gerçekleştiği yer Kalibar ve Warzghan bölgesi olarak açıklandı. Burası ormanlık, erişilemez ve şu anda sisli."

Ne olmuştu?

İran devlet televizyonuna göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile iki ülke sınırında baraj açılışına katılan Cumhurbaşkanı Reisi'nin konvoyundaki bir helikopter kaza yaptı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, kaza yapan helikopterin Reisi'yi taşıdığını iddia etti.

Yoğun sis nedeniyle zorunlu iniş yaptı

Fars Haber Ajansı, yoğun sis nedeniyle Reisi'yi taşıyan helikopterin zorunlu iniş yaptığını ve Reisi'nin kara yoluyla Tebriz'e gittiğini duyurdu.

Devlet televizyonu da Reisi'yi taşıyan helikopterin sert iniş yaptığını ve kaza bölgesine ilk yardım ekiplerinin gönderildiğini bildirdi.

Reisi'nin konvoyunda 3 helikopter olduğu bilgisi paylaşıldı.

İran’ın Doğu Azerbaycan Valiliği, "Cumhurbaşkanı Reisi’yi taşıyan helikopter kazasıyla" ilgili henüz “olası ölü ve yaralılar” hakkında bilgi veremeyeceklerini açıkladı.

 

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