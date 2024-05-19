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DÜNYA

İran İçişleri Bakanı: Reisi'yi taşıyan helikopter sert iniş yaptı, ekipler henüz bölgeye ulaşamadı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopter, hava koşulları nedeniyle sert iniş yapmak zorunda kalmıştı. İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, kazaya ilişkin ekiplerin sert hava koşulları sebebiyle henüz bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vahidi, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin de içinde bulunduğu helikopterin yaptığı kaza ile ilgili ekiplerin sert hava koşulları sebebiyle henüz bölgeye ulaşamadığını bildirdi.

Reisi'yi taşıyan helikopterde, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan ile Doğu Azerbaycan Eyalet Valisi Malik Rahmeti ve Tebriz Cuma İmamı Ayetullah Ali Haşim'in de bulunduğu duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'yi taşıyan helikopterin, Azerbaycan sınırındaki baraj açılış töreni dönüşünde hava şartları nedeniyle sert iniş yaptığı kaydedildi.

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