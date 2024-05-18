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28 Şubat davası hükümlüsü generallerin çıktığı tarih şaşırttı paylaşım gündem oldu

28 Şubat davası hükümlü generallerin cezalarının kaldırıldığı tarihle ilgili sosyal medyada dolaşan bir paylaşım gündem oldu. Paşaların kaldığı sürenin Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nun "28 Şubat süreci bin yıl da sürer" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ince bir dille yanıtı olarak görüldü.

28 Şubat davası hükümlüsü eski generaller Çevik Bir, Çetin Doğan, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Yıldırım Türker, Cevat Temel Özkaynak, Aydan Erol'un da aralarında bulunduğu 14 hükümlünün kalan cezaları kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 hükümlünün kalan cezalarının, sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle kaldırmasına ilişkin kararı, 16 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Generallere 1001 gün ceza

Yankı uyandıran kararın tarihi de spekülasyonlara konu oldu. Hükümlülerin cezaevinde yattığı sürenin 1001 gün çıkması, dönemin Genelkurmay Başkanı Kıvrıkoğlu'nun "28 Şubat süreci bin yıl da sürer" sözlerine karşı bir mesaj olarak okundu.

Söz konusu video "Devlet bazen mesajını ofansif bir şaka yoluyla iletir." açıklamasıyla sosyal medyada viral oldu.

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