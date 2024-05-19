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Denizli'den yürek yakan haber! 4 yaşındaki çocuk pencereden düştü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Umut Çelik yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası çocuğun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı; olay yerinde fenalaşan anne ve babaya müdahale edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, 8. kattaki evinin penceresinden düşen 4 yaşındaki Umut Çelik yaşamını yitirdi. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonrası çocuğun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı; olay yerinde fenalaşan anne ve babaya müdahale edildi.

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