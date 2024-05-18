28 Şubat davası hükümlüsü Çetin Doğan çıkar çıkmaz iktidara mesaj verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 28 Şubat Davası'nda hüküm giyen generallerin cezası kaldırıldı. Tahliye olan emekli orgeneral Çetin Doğan cezaevi önünde "Umarım bundan sonra bu tür olaylar ve keyfi tutuklamalar son olur" dedi.

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karar ile 28 Şubat davasında ceza alan emekli orgeneraller Çevik Bir, Çetin Doğan, Fevzi Türkeri, emekli korgeneral Yıldırım Türker, emekli koramiral Aydan Erol, emekli tümgeneraller Erol Özkasnak ve Cevat Temel Özkaynak’ın sürekli hastalık ve kocama hali nedeniyle tahliyesine karar verildi.

Kararın ardından emekli Orgeneral Çetin Doğan, kaldığı İzmir Buca 1 No'lu F Tipi Cezaevi'nden tahliye edildi.

Cezaevinden çıkışta Doğan, "Son 15 yılımın yarısını hapishanede, yarısını da davalarla boğuşarak geçirdim. Türkiye'de adalet yerine oturmadıkça hiçbir şey, hiçbir konum düzelmez. Adalet hepimiz için lazım, gerekli olan bir şey. Umarım bundan sonra bu tür olaylar ve keyfi tutuklamalar son olur" dedi.

'AF SÖZ KONUSU DEĞİL'

Çetin Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Şunu da ifade edeyim ki televizyonlarda bir aftan bahsediliyor. Af söz konusu değil. Doğrudan doğruya anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç olarak yerine getirilmesidir. Anayasa'nın 87'nci maddesinde doğrudan doğruya 'Özel ve genel af Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne verilmiştir' şeklinde yazmaktadır. Ve Anayasa'nın 6'ncı maddesinin 3'üncü fırkasında da 'Hiçbir şahıs ve kurum, kaynağını Anayasa'dan almayan devlet yetkisini kullanamaz' diyor.

Anayasa'nın 104'üncü maddesinde cumhurbaşkanının görev ve yetkileri yazılmıştır. Bunlar içerisinde genelkurmay başkanlığını, bakanları atamak gibi bu görevlerden bir tanesi de adli tıp tarafından verilmiş rapora göre sürekli hastalık ve kocamışlık halinde olanlar bırakılır. Kaldı ki emsal durumda olanlar daha evvel bırakıldı. Bizim onlardan bir yıl daha uzun süre sonra serbest kalmamızın sebebi bir türlü anlaşılamadı.