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POLİTİKA

Özür Özel'den Arapça tabelarla ilgili açıklama

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Arapça tabelalar ile ilgili yaptığı açıklamada, "Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü bizim açımızdan doğru bir görüntü değil. Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor, ne herhangi bir yerde hoşuma gidiyor. Ama İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor." ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, SÖZCÜ TV'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Özel, Arapça tabela konusunda açıklama yaptı.

Özel, CHP'li bazı belediye başkanlarının Arapça tabelaları kaldırmaya yönelik uygulamaları anımsatılarak, bu konudaki partililere uyarılarının olup olmadığının sorulmasına karşılık şunları kaydetti:

"Bu konuda uyarılarım oldu. Benim dediğim şu, arkadaşlar televizyonlarda Arapça tabelaları yırtan belediye başkanı görüntüsü, bizim açımızdan doğru bir görüntü değil. Ben Arapça tabelaları savunmuyorum. Ne İstiklal Caddesi'ndeki ne o Arapça tabelalar hoşuma gidiyor. Ama benim İngilizce, Fransızca tabelalar da hoşuma gitmiyor. Bununla ilgili yasal düzenleme var. Tabelalar Türkçe olacak, yabancı dilde bir tabela varsa ana tabelanın yüzde 25'ini geçemez. Bunun yolu yöntemi şu; uyarı gönder kendisi sökmesi lazım. Sökmüyorsa, zabıta gönder, uyar. En sonunda da usulüne uygun söktür ama İngilizceyi de söktür, Arapçayı da söktür. Ve dedim ki bunu sökmek sizin (belediye başkanının) işi değil. Sizin işiniz kanuna uygun talimat vermek, dedim."

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