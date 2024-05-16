Hadi Özışık, tasarruf ile ilgili başından geçen olayı böyle anlattı

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, YouTube'daki canlı yayınında tasarruf konusunu konuşurken başından geçen bir olayı anlattı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün kamuda tasarruf paketinin ayrıntılarını açıklamıştı. Tasarruf paketinin açıklanmasından sonra özellikle sosyal medyada kararı olumlu karşılayan da, tepki gösteren de bir hayli fazla oldu.

Bir çok alanda tasarruf yapılması konuşulurken, bir yandan da israfın bazı alanlarda hala devam etmesi, en çok tepki alan konuların başında geliyor.

İnternethaber Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık, Nazlı Özışık ile birlikte yaptığı canlı yayında bu konuya değindi ve İstanbul Nüfus Müdürlüğü'nde başından geçen bir anısını paylaştı.