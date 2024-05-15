Sinan Ateş olayı! Doğu Perinçek 'çok açık' deyip asıl hedefi açıkladı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Sinan Ateş davasıyla ilgili MHP'ye operasyon yürütüldüğünü söyledi. Perinçek, "AK Parti ile MHP'nin arasını açma ve AK Parti'yi CHP'nin ortağı yapmaya yönelik planın bir parçası çok açık." dedi.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Ulusal Kanal'da katıldığı programda öldürülen eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş hakkında açıklamalarda bulundu.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Cumhur İttifakı'na emniyet ve yargı içinde darbe girişimi planı iddiasıyla ilgili sözlerini değerlendiren Perinçek, MHP liderine destek vererek şunları ifade etti:

"Sinan Ateş olayı çok açık. Suikastin araştırılması yok. Burada doğrudan doğruya MHP'yi yalnızlaştırma, mahkum etme ve AK Parti ile MHP'nin arasını açma ve AK Parti'yi CHP'nin ortağı yapmaya yönelik planın bir parçası çok açık. Sinan Ateş olayı üzerinden MHP'ye karşı yeni bir operasyon yönetiliyor. Yeni tertip diye niçin söylüyorum. Bundan evvel Meral Akşener liderliğinde MHP'den bir grup kopartıldı. Amerika tertibiydi. Orada başarı da elde ettiler. MHP'ye darbe indirmiş oldular. Ama bakın İYİ Parti yürümedi çünkü geleneği yok. Bugün MHP'ye tertibin yapıldığı çok açık ortada."