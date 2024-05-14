Cüneyt Özdemir'den 300 bin dolar rüşvet almakla suçlanan polis müdürünün savunmasına tepki

MİT, Ayhan Bora Kaplan çetesi soruşturmasında görevden uzaklaştırılan polis müdürlerinden birinin 300 bin dolar rüşvet aldığını ortaya çıkardı. Müdür kendini "Menzil'e yardım topluyordum" diye savundu. Cüneyt Özdemir, rüşvetin normalleştirilmesine tepki gösterdi.

Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Ayhan Bora Kaplan ile 28'i tutuklu 60 sanığın "örgüt kurma", "kasten yaralama", "yağma", "işkence" gibi suçlardan yargılandığı dava devam ederken yeni soruşturmalar da açılıyor.

Suç örgütüne yönelik iddialarda adı geçen, Ankara İl Emniyet Müdürlüğünde görevli üst düzey polis şeflerinden 3 ünün açığa alınmasıyla gündeme gelen soruşturmada yeni bilgiler de ortaya çıkıyor.

Patronlardünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, açığa alınan polis müdürleri Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonu "kumpas" operasyonuna dönüştürmeye çalışıyordu. Haberdeki iddiaya göre polis şeflerinin hedefinde "kendilerinin oyununu bozacak polis şefleri sonraki hedeflerinde ise 'siyasiler' vardı.

Haberdeki belgelere göre MİT, kumpasçı polis şeflerinin attığı her adımı takip edip belgeledi. Haberin ilgili kısmı şöyle:

"Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan üst düzey bir emniyet müdürü geçtiğimiz aylarda İzmir'de suç örgütünün avukatlarından biri ile buluştu. O emniyet müdürü, müvekkilleri hakkında operasyon yaptığı avukattan 300 bin dolar aldı. Tüm bu alışveriş MİT tarafından kayıt altına alındı."

Kumpas soruşturmasından sonra açığa alınan bu emniyet müdürü, iddia o ki, idari tahkikat sırasında bu rüşveti 'Menzil'e yardım topluyordum. Rüşvet değil, hayırlı bir iş için alınan paraydı' sözleri ile savundu."

Cünelt Özdemir: Rüşveti normalleştirme çabası

Soruşturmanın rüşvet ayağını yorumlayan gazeteci Cüneyt Özdemir, 'Polis aldığı rüşvete kılıf olarak 'tarikata topladım' diyor. İşin vehametinin bilmem farkında mısınız!" dedi.