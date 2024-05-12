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Siyasette yumuşama varken Özgür Özel'in miting yapmasına gerek var mı?

Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sonra da Devlet Bahçeli'nin yüz yüze görüştüğü CHP Lideri Özgür Özel 26 Mayıs'ta miting yapacak. Siyasette yumuşama açıklaması yapan Özel'in 26 Mayıs'ta yapacağı miting gazetecileri de ikiye böldü. Özgür Özel'in tavrı ve tutumu TV100 ekranlarında Kübra Par'ın sunduğu programda gazeteciler ile masaya yatırıldı.

İşte programda Kübra Par ile Hacı Yakışıklı arasında geçen diyalog

@kubrapc
: Özgür Özel’in açıklaması ve üslubuna, ‘bu konu siyaset üstü’ diye yaklaşmasına hükümet ‘bu konuyu yeniden gözden geçirelim’ der mi? 26 Mayıs’ta da miting var.

@haciykk
: Miting ayrı, emekli meselesi ayrı diye bakabiliriz. Çünkü emekli meselesi herkesin meselesi, miting sanki meselesi CHP’nin meselesi gibi oluyor. Hazır muhalefet ile iktidar rahat konuşmaya başlamışken, Özgür Özel rahatlıkla randevu alırken, 2 Mayıs’ta Recep Tayyip Erdoğan ile, 7 Mayıs’ta Devlet Baheli ile görüşürken, böyle bir ortamda miting üzerinden mesaj verilmesini doğru bulmuyorum.

@kubrapc
: Miting yumuşamaya zarar mı verir?

@haciykk
: Zarar verir. Ama mitingin içeriği ne olacak? Miting nereye evrilecek? Mitinge sıradan emekli mi katılacak, yoksa başka gruplar mı gelecek? Bu yumuşama varken mitinge gerek yok.

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