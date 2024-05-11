Deprem bölgesi Hatay'daki çalışmalar Cüneyt Özdemir'i şaşırttı: Çok etkilendim...

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta yaşanan depremlerde en büyük zarar gören şehirlerden biri Hatay oldu. Bölgedeki aralıksız çalışmalar gazeteci Cüneyt Özdemir'in de dikkatini çekti. Özdemir "Hatay'da dünyanın en büyük şantiyesini gördüm" diyor.

Gazeteci Cüneyt Özdemir programında deprem bölgesindeki çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Bakan Mehmet Özhaseki'nin deprem bölgesinde devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarını aktaran Özdemir, "Gerçekten Hatay'a gittiğimizde çok etkilendim. Herhalde dünyanın en büyük şehir şantiyesi burasıdır diye düşünmüştüm. Her yer inşaat vardı." ifadelerini kullandı.