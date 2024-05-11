Mehmet Özhaseki 200 araçlık konvoya son verdi vali genel başkan yardımcıları vekiller gazeteciler tek otobüste

Bakanlar, tasarruf tedbirlerini şimdiden hayata geçirmeye başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin deprem bölgesindeki gezisi vali, genel başkan yardımcıları, vekiller ve belediye başkanının ayakta gittiği gazetecilerin de yer aldığı otobüsle yapıldı.

Hükümet, enflasyonla mücadele için somut adımlar atıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, pazartesi açıklanacak tasarruf paketini beklemeden çoktan uygulamaya geçti.

Deprem bölgesine yapılan gezi için yüzlerce araç konvoyu yerine otobüs tercih edildi.

Gezide yer alan gazeteci Taha Hüseyin Karagöz, sosyal medya hesabından otobüs içinde video paylaştı.

"200 arabadan kurtarmış olduk"

Karagöz, tasarruf tedbirlerine ilişkin Bakan Özhaseki'nin açıklamalarına yer verdi. Özhaseki, "Sayın Cumhurbaşkanımız 2 gün önce tasarruf tedbirleriyle ilgili neler yapılacağını uzun uzun anlattılar. Maliye Bakanlığı'nın brifingi vardı kabinede. Bazen bakıyorum ki protokolle hareket edip giderken arkadan 250 araç konvoyu oluyor. Benim şoför, vali beyin şoförü, diğer arkadaşların şoförleri, korumalar ordusu özel arabalarla geliyorlar. Tek otobüsle toplanıp gidip geliyoruz. Herhalde 200 araba olması lazımdı arkada. Ondan kurtarmış olduk." dedi.

pazartesi açıklanacak alınacak tedbirleri deprem bölgesindeki gezi Vali, genel başkan yardımcıları, vekiller ve belediye başkanının ayakta gittiği Gazetecilerin de yer aldığı otobüsle yapıldı