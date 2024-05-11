Mustafa Sarıgül Kabe'de atanamayan öğretmenler için dua etti

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, atanamayan öğretmenler için Kabe'den video paylaştı. Sarıgül videoda, "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin" dedi.

Yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, bu kez de Kabe'den atanamayan öğretmenler için bir video paylaştı.

Umre için Mekke'ye giden Sarıgül, atanamayan öğretmenler için paylaştığı videosunda "Yarabbim, binlerce atanamayan öğretmen var. Bu atanamayan öğretmenlere inşallah bir an önce görev verilsin." dedi.