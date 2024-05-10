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Hadi Özışık'tan kendisine cevap veren Cevheri Güven'e; FETÖ'nün finosu bana havlamış

İnternethaber Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hadi Özışık youtube kanalındaki yayında; Ak Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan için yapmış olduğu açıklamalara yorum yapan FETÖ'nün firari ismi Cevheri Güven'e çok sert cevap verdi.

Kendisine Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan bir cevap beklerken FETÖ'nün Almanya'da yaşayan kaçak isminden ses geldiğini ifade eden Hadi Özışık şu ifadeleri kullandı;

Herkese havlayıp duruyor, bana havlamış çok mu? 

''Enteresandır, Hakan Han Özcan'a söylediklerime bu cevap vermiş, havlamış bana, ben sana hoşt demedim ki sen havlıyorsun. Bunun havlamasının nedeni ne biliyor musunuz? Süleyman Özışık bunun Baykal'a kurduğu kumpası ortaya çıkardı. Bunun havlamasının sebebi bu. Zaten yıllardır yurt dışında herkese havlayıp duruyor, bana havlamış çok mu? 

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