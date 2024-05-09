Barış Yarkadaş'tan bomba CHP kulisi! Yeni anayasa...

Gazeteci Barış Yarkadaş, bir televizyon programında gündeme bomba gibi düşecek bir kulis bilgisi verdi. Yarkadaş, CHP'nin yeni anayasa görüşmelerine hiçbir şekilde katılmama kararı alacağını dile getirdi.

tv100 ekranlarında yayınlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programına konuk olarak katılan gazeteci Barış Yarkadaş, yeni anayasa görüşmeleri ile ilgili CHP kulesini paylaştı. Barış Yarkadaş, "CHP anayasa görüşmelerine hiçbir şekilde katılmama kararı alıyor. Özgür Özel daha sonra “Biz genel görüşmelerimize devam edeceğiz” diyor. Özgür Özel Genel Başkanlarla görüşüyor” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden kulis bilgisini Yarkadaş şu sözlerle aktardı:

Özgür Özel pazartesi günü rutin MYK toplantısında genel gelişmeleri ve Sayın Erdoğan ile yaptığı görüşmenin genel halini paylaşıyor. Sonra da Sayın Bahçeli ile görüşmek istediğini arkadaşlarına iletiyor. O gün Sayın Bahçeli’den randevu istiyorlar. MYK bittikten ve randevu istendikten 1-2 saat sonra Milliyetçi Hareket Partisi’nden Salı gününe randevu veriliyor. Bunun üzerinde Özgür Özel akşam saatlerinde arkadaşlarını topluyor ve Devlet Bahçeli’den bir randevu dönüşü olduğunu söylüyor.

“CHP anayasa görüşmelerine hiçbir şekilde katılmama kararı aldı”

CHP anayasa görüşmelerine hiçbir şekilde katılmama kararı alıyor. Özgür Özel daha sonra “Biz genel görüşmelerimize devam edeceğiz” diyor. Özgür Özel Genel Başkanlarla görüşüyor.

"Zeybek, Özhaseki'den randevu isteyecek"

Genel Başkan Yardımcıları da önümüzdeki günlerde ilgili Bakanlardan randevu alarak bu görüşmeleri devam ettirecekler. Hatta bugün edindiğim bilgiye göre ilk randevuyu da CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’den isteyecek.