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MEDYA

Nagehan Alçı, 'Rasim'den neler çektim' deyince stüdyoda kahkahalar atıldı

Kısa bir süre önce Eşi Rasim Ozan Kütahyalı'dan ayrılan Nagehan Alçı katıldığı bir canlı yayında "Rasim'den neler çektim" deyince stüdyoda güldüren anlar yaşandı.

Ümit Zileli ile Nagehan Alçı KRT'de katıldıkları bir canlı yayında Rasim Ozan Kütahyalı hakkında öyle bir laf etti ki stüdyoda eğlenceli anlar yaşandı. "Uzun süre sonra ilk kez böyle rahat bir program yaptık." diyen Zileli'ye "Sen Rasim'e alışmışsın" yanıtı veren Alçı daha sonrada "Rasim'den neler çektim" diyerek güldü.

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