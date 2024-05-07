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Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın basın toplantısına bir kişi katıldı

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Konyaspor maçından sonra düzenlediği basın toplantısına sadece bir kişi katıldı.

 Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, oyuncuların elinden geleni yaptığını belirterek, golü bulamadıklarını ve sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

 Kartal, karşılaşma ile ilgili görüşlerini açıklamak üzere basın toplantısı odasına girdirdiğinde büyük şaşkınlık yaşadı. Karşısındaki sandalyelerin boş olduğunu gören Kartal kısa bir konuşma sonrası odadan ayrıldı. 

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