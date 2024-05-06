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PYD elebaşı Salih Müslim'in eşinden skandal sözler

Bölücü terör örgütü PYD'nin elebaşı Salih Müslim'in eşi, Abdullah Öcalan için skandal açıklamalarda bulundu.

Türk askeri tarafından köşeye sıkışan ve operasyon korkularıyla uykuları kaçan terör örgütlerinin kini, dillerine vurdu. 

Son olarak PYD elebaşı Salih Müslim'in eşi, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili alçak sözler sarf etti. Kürsüde konuşma yapan Ayşe Efendi, "Biz önder Apo'nun yoldaşlarıyız. Şanslıyız yoldaşlar! Önder Apo gibi dünyaya gelmedi, gelmeyecek. Bulunmazdır. Peygamberler peygamberidir." ifadelerini kullandı.

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