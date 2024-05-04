Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanlığını bırakıyor!

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, katıldığı tv programında, sağlık sorunları sebebiyle görevinden ayrılacağını belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sağlık sorunlarını öne sürerek Genel Başkanlık görevinden ayrılacağını açıkladı.

'Genel Başkan'lıktan ayrılacağım'

TV5 canlı yayınında açıklamalarda bulunan Karamollaoğlu, "Genel Başkanlık'tan ayrılacağım hangi arkadaşımız Genel Başkan olursa onun en büyük destekçisi ve yardımcısı olacağım." dedi.

Karamollaoğlu açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"Artık sağlığım bu görevi yerine getirmeme izin vermiyor. Şu seçim döneminde ben sadece 4 yere gidebildim. Bu bir genel başkan için ciddi bir eksiklik. Bunu gitmek istemediğimden değil, sağlığım müsaade etmediği için gidemedim.