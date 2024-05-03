Erdoğan'dan Özgür Özel görüşmesi ve İsrail'te ticaretin kesilmesi kararıyla ilgili açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ticaret Bakanlığı'nın İsrail'le ticaretin tamamen durdurulmasıyla ilgili konuştu. Erdoğan, "Tüm batı İsrail'e çalışıyor. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık." dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ankara dün 8 yıl sonra kritik bir görüşmeye sahne olmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi’nde CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile 1,5 saat süren bir görüşme yapmıştı. Cumhurbaşkanı, bu görüşmeyi değerlendirdi.

"TÜRKİYE'DE SİYASETİN YUMUŞAMA SÜRECİNİ BAŞLATALIM"

"Özgür Bey CHP'de genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:

"Bundan önceki süreçlerde bu tür maalesef adımlar atılmadı ve bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşama dönemine girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Türk siyasetinin buna ihtiyacı var ve ilk fırsatta da bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız."

İSRAİL İLE TİCARETİN DURDURULMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile ticaretini durdurması kararına ilişkin ise şunları söyledi:

"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail, şu ana kadar 40-45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir bunları yaptık. İsrail, bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde yani ben Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım ama Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Onun elindeki imkanlar yok. Tüm Batı İsrail'e çalışıyor. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik ve adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun."